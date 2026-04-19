Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε ξανά στο MLS, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 3-2 απέναντι στους Κολοράντο Ράπιντς, σε μια αναμέτρηση που παρακολούθησαν 75.000 θεατές.

🚨Watch: Lionel Messi received a huge ovation from a crowd of 75,000+ away fans in Colorado. The greatest of all time for a reason. 🐐​​​​​​​​​​​​​​​​ pic.twitter.com/6g3jkIK9V0 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) April 18, 2026

Το παιχνίδι διεξήχθη στο Ντένβερ και καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες προσέλευσεις στην ιστορία του πρωταθλήματος, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ αγώνα MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία έφτασε στη συνέχεια και σε διαφορά δύο τερμάτων. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 2-2, βάζοντας ξανά φωτιά στο ματς.

Τη λύση έδωσε ξανά ο Μέσι, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της ομάδας της Φλόριντα.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έφτασε τα 905 τέρματα στην επαγγελματική του καριέρα, ενώ μετρά και 407 ασίστ.

MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

Από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταγράψει 85 γκολ και 43 ασίστ σε 97 συμμετοχές.

Τη φετινή σεζόν στο MLS, ο Μέσι έχει ήδη σημειώσει επτά γκολ, φιγουράροντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.