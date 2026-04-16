Ο Λιονέλ Μέσι έγινε επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της καταλανικής ομάδας Κορνεγιά, αγοράζοντας το 100% των μετοχών του συλλόγου που αγωνίζεται στην Γ’ Ισπανίας.

Ο Αργεντινός αστέρας, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της θρυλικής του καριέρας, αποφάσισε να επενδύσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η ανακοίνωση της εξαγοράς έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Απριλίου 2026, με τον Μέσι να αποκτά πλήρη έλεγχο της ομάδας. Στα 38 του χρόνια, ο Μέσι κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του εκτός των γηπέδων, αναλαμβάνοντας το ποδοσφαιρικό μέλλον της Κορνεγιά.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Lionel Messi has COMPLETED the purchase of Spanish third-division side UE Cornellà. ✍🏼🇪🇸 The Catalunya-based club is now 100% owned by Messi as he expands his footprint in football. 👀 (Source: @ue_cornella) pic.twitter.com/IpT8Nbz4fR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 16, 2026