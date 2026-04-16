Ο Λιονέλ Μέσι έγινε επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της καταλανικής ομάδας Κορνεγιά, αγοράζοντας το 100% των μετοχών του συλλόγου που αγωνίζεται στην Γ’ Ισπανίας.

Ο Αργεντινός αστέρας, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της θρυλικής του καριέρας, αποφάσισε να επενδύσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η ανακοίνωση της εξαγοράς έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Απριλίου 2026, με τον Μέσι να αποκτά πλήρη έλεγχο της ομάδας. Στα 38 του χρόνια, ο Μέσι κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του εκτός των γηπέδων, αναλαμβάνοντας το ποδοσφαιρικό μέλλον της Κορνεγιά.

