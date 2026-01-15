Με επίκεντρο την ψηφιοποίηση των Δήμων και την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εγκαινίασε τη νέα χρονιά με συνεδρίαση αφιερωμένη στην παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας e-Kouros. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, υπό την προεδρία του Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες με ευχές για το 2026 και την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, δίνοντας εορταστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Το e-Kouros αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα σχετικά με το αθλητικό οικοσύστημα κάθε Δήμου. Η εφαρμογή στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών υποδομών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διαχείρισης των αθλητικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, η ψηφιακή μετάβαση σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες.

Η ΚΕΔΕ τόνισε πως η ψηφιακή υποστήριξη είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού στους Δήμους. Επισήμανε, επίσης, ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού ανοίγει νέες προοπτικές για την ενίσχυση των τοπικών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου δράσης.

Η συνεδρίαση είχε και πιο ανθρώπινες στιγμές καθώς τιμήθηκαν οι Ολυμπιονίκες Πύρρος Δήμας, Παναγιώτης Γιαννάκης, Τασούλα Κελεσίδου και Φανή Χαλκιά, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό και τις αξίες της αριστείας, της επιμονής και της ομαδικότητας.

Στην πολιτική του τοποθέτηση, ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε τα οικονομικά ζητήματα των Δήμων, με την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από 156 σε 164 εκατ. ευρώ μηνιαίως, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αυξημένες ανάγκες των ΟΤΑ παραμένουν σημαντικές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδώσει στους Δήμους το 60% των εσόδων από τις χρήσεις αιγιαλών και παραλιών για τα έτη 2024-2025, ικανοποιώντας χρόνια αιτήματα της ΚΕΔΕ.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης η επικείμενη προσφυγή των Δήμων στο ΣτΕ για τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης στο Κτηματολόγιο από την 1η Ιουλίου, καθώς και η αντίθεση της ΚΕΔΕ στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, με τον πρόεδρο να ζητά τη διατήρησή τους ως έχουν.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) και της ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων», ενισχύοντας τη συμμετοχή των Δήμων στην επίτευξη των εθνικών στόχων για μείωση των εκπομπών και προώθηση της πράσινης μετάβασης. Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης και Αθανάσιος Μπαλέρμπας, και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης.