Σε φάση οριστικής διαμόρφωσης εισέρχεται η κυβερνητική μεταρρύθμιση για τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) από τους δήμους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να την προωθεί ως βήμα κατά της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ωστόσο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιδρά έντονα.

Ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλά στα ΝΕΑ και χαρακτηρίζει την κυβερνητική κίνηση «οπισθοδρόμηση που προσβάλλει την αυτοδιοίκηση» και προαναγγέλλει ρήξη, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να αφαιρέσει από τους δήμους μία κρίσιμη αρμοδιότητα ως αντίποινα για την αντίδραση της ΚΕΔΕ στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ). Πρόκειται για επικοινωνιακό τρικ που δημιουργεί αίσθηση υπερδιαφθοράς, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι η χρόνια υποστελέχωση των ΥΔΟΜ», επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό επιχείρημα για πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, ο κ. Κωνσταντέλλος τονίζει: «Η διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την αποδυνάμωση των δήμων και την κεντρική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων».

Ο ίδιος υπογραμμίζει τις επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες, λέγοντας πως «η ύπαρξη των ΥΔΟΜ στους δήμους είναι εργαλείο ελέγχου και ανάπτυξης της περιοχής. Η απομάκρυνσή τους σημαίνει απώλεια ελέγχου και κίνδυνο ανεξέλεγκτης δόμησης».

Τέλος, αναδεικνύει το βασικό ζήτημα: «Η λύση δεν είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά οι μόνιμες προσλήψεις μηχανικών, που δεν έχουν γίνει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Χωρίς προσωπικό, δεν καταπολεμάται ούτε η γραφειοκρατία ούτε η διαφθορά».