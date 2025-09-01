Το Κτηματολόγιο προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων για τη χρησικτησία, έπειτα από πρόσφατη υπόθεση που έγινε γνωστή μέσω δημοσιευμάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ανακοίνωση, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση χρησικτησίας που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης και ενόψει της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης, προέκυψε η ανάγκη να διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καθώς και η υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων στην πράξη.

Ο νόμος 2664/1998 προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την απόρριψη αιτημάτων εγγραφής πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία. Πρόκειται για διαδικασία που δεν δημιουργεί αντιδικία με τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, καθώς ο Δικαστής εξετάζει την ορθότητα και τη βασιμότητα της απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου. Κάθε απόφαση που εκδίδεται με αυτήν τη διαδικασία είναι άμεσα εκτελεστή και εφαρμόζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο. Η νομική υπηρεσία του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιολογεί περαιτέρω τις σχετικές περιπτώσεις, ώστε να ενταχθούν στους ενιαίους κανόνες εφαρμογής της κτηματολογικής νομοθεσίας.

Η προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή η προσφυγή στην εκούσια δικαιοδοσία για την επίλυση ερμηνευτικών ζητημάτων, ισχύει από το 1998 και περιλαμβάνεται στις βασικές διατάξεις του ίδιου νόμου από την αρχή εφαρμογής του. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο!

Σε μία δίκη χρησικτησίας για την αναγνώριση κυριότητας μεταξύ ιδιωτών σε κτηματογραφημένο ακίνητο στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας Αττικής, εκδόθηκε δικαστική απόφαση από Ειρηνοδικείο, μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, που αναγνώρισε την κυριότητα του ενάγοντα. Ο νόμος 2664/1998 ορίζει ρητά ότι, κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, οι αγωγές με αναγνωριστικό αίτημα που επιφέρουν και διόρθωση των εγγραφών (στην προκειμένη περίπτωση, τον εκτοπισμό του αρχικού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη) ασκούνται ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Όταν ο δικηγόρος προσκόμισε την απόφαση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο, η Προϊσταμένη απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη την τυπική παραπομπή στις ως άνω διατάξεις του νόμου 2664/1998. Ο δικηγόρος προσέφυγε στην εκούσια δικαιοδοσία κατά της άρνησης και εκδόθηκε θετική απόφαση που διατάσσει την εγγραφή της αρχικής απόφασης. Στη συνέχεια, η Προϊσταμένη εκτέλεσε την απόφαση, όπως ορίζει ξεκάθαρα ο νόμος.

Συνεπώς, η υπόθεση αφορά την επίλυση ενός ερμηνευτικού ζητήματος σχετικά με την εφαρμογή δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε από Δικαστήριο διαφορετικής καθ’ ύλην αρμοδιότητας (Ειρηνοδικείο) σε σχέση με αυτήν που προβλέπει ο νόμος 2664/1998 (Πρωτοδικείο). Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα άρνησης εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων ή μη συμμόρφωσης από τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τη χρησικτησία, αυτή αναγνωρίζεται από το ελληνικό δίκαιο ως νόμιμη αιτία κτήσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα και, στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, επιβάλλεται η επίλυση των θεμάτων αυτών από τα τακτικά πολιτικά Δικαστήρια και η έκδοση σχετικής απόφασης, σε συνδυασμό με την τήρηση των προϋποθέσεων της κτηματολογικής νομοθεσίας.