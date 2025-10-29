Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και της γενικής γραμματέως ΠΔΕ και ΕΠΑ Κατερίνας Οικονόμου, με το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στον τελικό αποδέκτη, τους πολίτες.

Από το 2019 έως σήμερα, όπως αναφέρει το υπουργείο, ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεπή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει έμπρακτα την Αυτοδιοίκηση.

Οι υπουργοί τόνισαν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καθώς ο κανόνας δαπανών ορίζει αυστηρά το ύψος και το είδος των επιτρεπόμενων δαπανών, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά, οι δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται νέα αύξηση ύψους 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της σταδιακής ενίσχυσης των πόρων και της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την απόδοση του 60% των εσόδων από τη χρήση των αιγιαλών, απευθείας στους δήμους, με ταχύτερη καταβολή των σχετικών ποσών.

Τέλος, σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), από το οποίο ωφελούνται και οι δήμοι, με στόχο την επιτάχυνση έργων με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους της ΚΕΔΕ, οι: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γιώργος Παπαναστασίου, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αγρινίου, Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ, πρώην Δήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Συμεών Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Βασίλης Τσιάκος, Δήμαρχος Καρδίτσας, Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου, Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Ευάγγελος Μπαρμπάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας, και Ιωάννης Μουράτογλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας.