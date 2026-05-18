Το 67% των 18 οικονομολόγων του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων που απάντησαν στην ερώτηση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) θεωρούν ότι η επέκταση και αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης.

Το 22% των οικονομολόγων δήλωσε ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη θέση, ενώ το 11% βρίσκεται ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις. Οπως επισημαίνει το ΚΕΦΙΜ, η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων στην ΕΕ, με +10,1%, ενώ η επιβάρυνση ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου μισθού είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μ.ό.

Στην αιτιολόγηση των απαντήσεων οι περισσότεροι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι οι επενδύσεις σε μέσα σταθερής τροχιάς και αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να διευρύνουν τις πραγματικές στεγαστικές επιλογές των νοικοκυριών, ενώ αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των ΜΜΜ, αν και σημαντική, δεν επαρκεί. Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά κατοικίας.

Μάλτα: πρόσβαση στο ChatGTP plus για όλους

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση της Μάλτας για να δώσει σε όλους τους κατοίκους πρόσβαση στην υπηρεσία ChatGPT Plus για έναν χρόνο, αφού παρακολουθήσουν πρώτα μάθημα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτό τον μήνα και αναμένεται να επεκταθεί καθώς περισσότεροι κάτοικοι της Μάλτας θα ολοκληρώνουν τα σχετικά μαθήματα, τα οποία θα είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα θα είναι επίσης ανοιχτό σε μαλτέζους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. «Μετατρέπουμε μια άγνωστη έννοια σε πρακτική βοήθεια για τις οικογένειές μας, τους φοιτητές και τους εργαζομένους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Μάλτας Σίλβιο Σέμπρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της OpenAI. Η Μάλτα είναι η πρώτη χώρα που ξεκινά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Γεωστρατηγικό όπλο το γάλλιο

Στην έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή για τις στρατηγικές επενδύσεις ένταξης της εμβληματικής επένδυσης για την παραγωγή γαλλίου με 340 εκατ. ευρώ (από τον όμιλο METLEN), που σχετίζεται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη πρώτη ύλη για τη δημιουργία μικροαγωγών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ ειδικής θεματικής συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται, όπως είπε, για γεωστρατηγικό όπλο στα χέρια της πατρίδας για να ενισχύσει τη θέση της στον χάρτη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ελληνική επιχείρηση θα παράγει 50 τόνους τον χρόνο. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάθε χρόνο 20 τόνους και η ΕΕ λίγο πάνω από 50. Οι χημικές ενώσεις του γαλλίου είναι εξαιρετική κρίσιμη πρώτη ύλη που οδηγεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε μικροαγωγούς που έχουν άμεση σχέση με την ΤΝ.

Πληρώνουν συνδρομές που δεν χρησιμοποιούν

Ο ένας στους δύο Ελληνες πληρώνει συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί με το 86% των Ελλήνων να διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, όπως δείχνει έρευνα της Dynata για λογαριασμό της Revolute. Mάλιστα το 17% εκτιμά ότι χάνει 5 – 10 ευρώ τον μήνα, ενώ το 9% έως και 15 ευρώ. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τηλέφωνο και Internet) είναι οι συνδρομές για τις οποίες οι Ελληνες πληρώνουν παρά την ελάχιστη ή μηδενική χρήση (31%) και ακολουθούν οι υπηρεσίες streaming (28%) και οι συνδρομές άθλησης (15%).

BlackRock: εξετάζει επένδυση στη SpaceX

Η BlackRock έχει συζητήσει επένδυση 5 έως 10 δισ. δολ. στην αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον επόμενο μήνα, ανέφερε ο ιστότοπος Information. Η SpaceX στοχεύει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολ., καθιστώντας την ενδεχομένως τη μεγαλύτερη είσοδο μετοχών σε αξία στη χρηματιστηριακή αγορά. Η BlackRock θα επενδύσει στη SpaceX μέρος από τα 536 δισ. δολ. των ενεργά διαχειριζόμενων κεφαλαίων της, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Το τελικό ποσό που ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων προσφέρει τελικά να επενδύσει θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η SpaceX τιμολογεί την αρχική δημόσια προσφορά της και ανάλογα με άλλους παράγοντες, σύμφωνα με το Information. Το Reuters ανέφερε ότι η SpaceX στοχεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο από τις 12 Ιουνίου και έχει επιλέξει τον Nasdaq για το ντεμπούτο της.

Το «δημοσιονομικό τρίλημμα» της ΕΕ

Οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2028 – 2034) έχουν φέρει στην επιφάνεια αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλεί «δημοσιονομικό τρίλημμα», δημιουργώντας χάσμα στις προτεραιότητες των 27 κρατών – μελών. Ο προϋπολογισμός που αγγίζει τα €1,8 έως €1,9 τρισ. δεν αφορά μόνο το πόσα θα δοθούν, αλλά κυρίως το πού και πώς. Αυτό προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αυστηρό όριο δαπανών που προωθεί η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – τον δημοσιονομικό μηχανισμό που περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες σε ποσοστό του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

Το πρώτο μέτωπο αφορά τις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης (όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία) που δίνουν μάχη για να μην υπάρξουν περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Με τη Γερμανία σε ρόλο οδηγού το αίτημα είναι το βάρος να πέσει στην άμυνα, την ασφάλεια, την τεχνολογική κυριαρχία και την ψηφιακή μετάβαση, προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.