Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε την Κυριακή το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε απόμ περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, κατάλοιπο ασφαλώς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ταψάκι».

Το πρωί της Δευτέρας οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που ειδικεύονται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του, στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.