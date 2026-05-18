Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε την Κυριακή το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε απόμ περιπατητές  στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία.

Διαβάστε ακόμα: Κορινθία: Όλμος εντοπίστηκε κοντά στην ακτή στο Καλαμάκι – «Συναγερμός» στο Λιμενικό

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, κατάλοιπο ασφαλώς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ταψάκι».

YouTube thumbnail

Το πρωί της Δευτέρας οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που ειδικεύονται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του, στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα