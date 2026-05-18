Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε αυτοβούλως την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει σε βάρος της αμερικανικής Εφορίας (IRS), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που υποβλήθηκε σήμερα.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της απόσυρσης, ούτε αν υπήρξε συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την κατάθεση της αγωγής, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό και νομικό κόσμο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μαζί με δύο από τους γιους του και την οικογενειακή του επιχείρηση, είχαν στραφεί κατά της IRS τον Ιανουάριο. Υποστήριζαν ότι η υπηρεσία όφειλε να έχει λάβει περισσότερα μέτρα για να αποτρέψει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη της να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ως «όπλο» εναντίον του από πολιτικούς αντιπάλους. Έχει επίσης αξιοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να διεκδικήσει αποζημιώσεις και να αντικρούσει όσους θεωρεί ότι τον στοχοποίησαν, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Η υπόθεση της διαρροής φορολογικών στοιχείων

Η αγωγή σχετιζόταν με τη διαρροή φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times και η ProPublica, το 2019 και το 2020. Οι αποκαλύψεις προέρχονταν από τον πρώην συνεργάτη της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, και έδειχναν ότι επί σειρά ετών ο Τραμπ είχε πληρώσει ελάχιστους ή καθόλου φόρους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Times.

Ο Λίτλτζον κατηγορήθηκε το 2023 για τη διαρροή των φορολογικών δεδομένων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών, φερόμενος να ενεργεί για πολιτικούς λόγους. Αργότερα δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Νομικές προεκτάσεις και συνταγματικά ζητήματα

Η δικαστική διαμάχη εναντίον της IRS προκάλεσε πρωτοφανή νομικά ερωτήματα σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ προβλέπει ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια εξετάζουν μόνο πραγματικές διαφορές μεταξύ διαδίκων με αντικρουόμενα συμφέροντα.

Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, Κάθλιν Γουίλιαμς, είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα ότι δεν ήταν σαφές εάν οι δύο πλευρές ήταν «πραγματικά αντίδικες μεταξύ τους». Είχε ορίσει δικάσιμο για τις 27 Μαΐου, προκειμένου να ακούσει τα επιχειρήματα και να αποφανθεί αν θα απορρίψει ή όχι την υπόθεση.