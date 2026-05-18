Στην Καππαδοκία της Τουρκίας τελέστηκε, χθες 17/5, συλλείτουργο του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη, παρουσία εκατοντάδων προσκυνητών και Ελλήνων πολιτικών.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος στη Μαλακοπή (Derinkuyu) τελέστηκε την Κυριακή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, όπου ο Παναγιώτατος τόνισε ότι «μετά από διακοπή μερικών ετών, με τη χάρη του Θεού και με τις πρεσβείες όλων των Αγίων της Καππαδοκίας, μας δίνεται η ευλογία να έρθουμε σε αυτή την ιερή γη, στο κέντρο των ευσεβών παραδόσεών μας στην Ανατολή, και να τελέσουμε την πασχαλινή Θεία Λειτουργία στα ερειπωμένα αλλά σεβάσμια ιερά μας. Να πούμε το “Χριστός Ανέστη” πάνω στα οστά των προγόνων μας που αναπαύονται εδώ, να τιμήσουμε τις ψυχές τους με θυμίαμα, να ανάψουμε καντήλι πίστης και λαμπάδα ελπίδας από το άσβεστο φως του Αναστημένου Χριστού. Να τιμήσουμε τους πολλούς Αγίους της Καππαδοκίας, τους ιεράρχες, τους δασκάλους, τους μάρτυρες και τους οσίους. Και να ζήσουμε και να μαρτυρήσουμε ότι η πίστη μας, παρά τις καταιγίδες της ιστορίας, “ανθίζει και συνεχίζει να καρποφορεί!”».

H πνευματική κληρονομιά της Καππαδοκίας

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε εκτενώς και στη θρησκευτική και ιστορική σημασία της Καππαδοκίας, υπογραμμίζοντας το ρόλο της ως κέντρου της Ορθοδοξίας και της παράδοσης.

«Εδώ, οι θείες διδασκαλίες των μεγάλων Πατέρων, το αίμα των Μαρτύρων, τα δάκρυα των Οσίων, η ευλάβεια του πιστού λαού και οι προσευχές της Εκκλησίας, μαζί με τους ναούς, τα μοναστήρια, τα ασκητήρια, τα λαξευμένα εξωκκλήσια, τις μοναδικές αγιογραφίες και τις ευσεβείς παραδόσεις, έχουν αγιάσει τα πάντα. Και το χώμα και ο αέρας και τα νερά και οι πόλεις και τα χωριά… όλα εδώ μοσχοβολούν λιβάνι, όλα γεμίζουν κατάνυξη, όλα αποπνέουν χάρη, όλα ακτινοβολούν ένα μυστικό φως, όλα μαρτυρούν τη διαχρονική παρουσία του ζωντανού Θεού», ανέφερε.

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: Δοκιμασία και μαρτυρία της Εκκλησίας

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ιωάννης αναφέρθηκε, από την πλευρά του, στην εμπειρία της Εκκλησίας της Αλβανίας και στη σημασία της πίστης. Όπως υπογράμμισε ο Μακαριώτατος, «εάν έχουμε την Εκκλησία στην καρδιά μας κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιωάννης αναφέρθηκε, παράλληλα, στη σημασία της Καππαδοκίας ως τόπου μνήμης και πολιτισμού, επισημαίνοντας την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι διόλου τυχαίο, ότι από αιώνες εφαρμοζόταν στην Καππαδοκία η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών, κάτι που στην εποχή μας είναι το ζητούμενο».

Τη Θεία Λειτουργία στην Καππαδοκία παρακολούθησαν και αρκετοί πολιτικοί από την Ελλάδα: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, γενικός γραμματέας της ΔΣΟ και γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της ΝΔ, καθώς και η Αλεξάνδρα Πάλλη – Γιαννακοπούλου, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Εσπερινός στη Νεάπολη – Μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά

Το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκε εσπερινός στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νεάπολη (Nevşehir), χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Ευρεία προβολή στον τουρκικό Τύπο

Εκτενής είναι η κάλυψη σήμερα στον τουρκικό Τύπο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Καππαδοκία, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Ιωάννη, στο πλαίσιο του προσκυνήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή στον ιστορικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος στη Μαλακοπή, παρουσία περίπου 100 Ορθοδόξων πιστών από την Τουρκία και άλλες χώρες.

Μήνυμα για τη μουσουλμανική εορτή των Θυσιών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο μήνυμα θρησκευτικής συνύπαρξης που απηύθυνε ο Πατριάρχης προς τους μουσουλμάνους.

Στο τέλος της ομιλίας του απηύθυνε μήνυμα για την επικείμενη μουσουλμανική Εορτή των Θυσιών, δηλώνοντας: «Ευχόμαστε στους αγαπητούς μουσουλμάνους αδελφούς μας υγεία, ειρήνη και τις ευλογίες του Υψίστου Θεού».