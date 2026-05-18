Η …περιπέτεια του Verstappen στην F1 ξεκίνησε το 2015, όταν, ερχόμενος από μια καριέρα γεμάτη τρόπαια στα καρτ και μια εντυπωσιακή μοναδική ευρωπαϊκή σεζόν στην F3, η Red Bull τον πήρε στην Toro Rosso. Αμέσως, ο Ολλανδός έδειξε την ταχύτητά του και σύντομα έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον τον νεότερο σκόρερ βαθμών στην ιστορία της F1 – σε ηλικία 17 ετών και 180 ημερών – στον μόλις δεύτερο αγώνα του στο Grand Prix της Μαλαισίας, και τερματίζοντας εκείνη τη σεζόν με σχεδόν 50 βαθμούς στο ενεργητικό του.

Η Red Bull κράτησε τον Verstappen στην Toro Rosso για την έναρξη της σεζόν του 2016, αλλά οι συζητήσεις για μια πιθανή άνοδο στην ανώτερη ομάδα στροβιλίζονταν στα paddock.

Συγκεκριμένα στο ισπανικό γκραν πρι ο Φερστάπεν, στην πρώτη του εμφάνιση με τη Red Bull, έπειτα από την αμοιβαία αλλαγή του με τον Κβιάτ και μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον Ραικόνεν που τελικά τερμάτισε δεύτερος και μέχρι στιγμής δείχνει αναγεννημένος και πιο σταθερός από τον Φέτελ, είδε πρώτος την καρό σημαία, κατοχυρώνοντας τη νίκη..

Έτσι έγινε και ο νεότερος οδηγός που κερδίζει Γκραν Πρι, αφήνοντας τον Φέτελ, που το 2008 στο Ιταλικό Γκραν Πρι ήταν 21 ετών και 73 ημερών, στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης.