Στην αγορά των βαν μεταφοράς προσωπικού – που απευθύνονται στις τουριστικές επιχειρήσεις ή και σε ιδιώτες που έχουν μεγάλες μεταφορικές ανάγκες – οι «παίκτες» είναι ελάχιστοι ενώ αν προσθέσουμε και τον παράγοντα ηλεκτροκίνηση τότε η γκάμα κλείνει αρκετά.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το νέο Hyundai Staria Electric, μοντέλο που έχει μέλλον μπροστά του, τόσο με το πλεονέκτημα των μεγάλων χώρων όσο και με το γεγονός ότι έχει και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Στο εσωτερικό του μπορεί να καλύψει έως και εννιά επιβάτες. Εξοπλίζεται με μια μπαταρία 84 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς.

Το μεγάλο MPV (πολυμορφικό μοντέλο) μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 11 kW. Επιπλέον, η θερμαινόμενη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε ψυχρές καιρικές συνθήκες. Με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, το Staria Electric αποτελεί ένα από τα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία. Με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά (με φρένα στο ρυμουλκούμενο), το Staria Electric είναι ιδανικό για τρέιλερ, σκάφη ή εξοπλισμό αναψυχής.