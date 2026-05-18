Οταν το βράδυ του Σαββάτου οι προβολείς έσβησαν στο Wiener Stadthalle και το τελευταίο χειροκρότημα αντήχησε στην κατάμεστη αρένα της Βιέννης στην Αυστρία, η αυλαία του 70ού Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Γιουροβίζιον έπεφτε, με μεγάλη νικήτρια τη Βουλγαρία. Επιστρέφοντας θριαμβευτικά στη διοργάνωση ύστερα από τρία χρόνια απουσίας, η γειτονική μας χώρα βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του θεσμού με την 27χρονη τραγουδίστρια Ντάρα και το δυναμικό έθνικ ποπ κομμάτι «Bangaranga».

Η πρωτότυπη σύνθεση συνδυάζει βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες k-pop επιρροές κι έντονα beats, ενώ ο τίτλος της προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό και λειτουργεί σαν σύνθημα, εκφράζοντας την απελευθέρωση από τα αρνητικά συναισθήματα και το διώξιμο των δαιμόνων. Η βουλγαρική συμμετοχή πήρε την πρωτιά συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της δεύτερο το Ισραήλ με 173 βαθμούς διαφορά, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Χαρακτηριστικό της εμφατικής της νίκης ήταν ότι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια τόσο στην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών με 204 βαθμούς όσο και στο televoting με 312 βαθμούς, κάτι που είχε να συμβεί εννιά χρόνια. Το «Bangaranga», το οποίο απέκτησε δυναμική μετά τους ημιτελικούς, είχε έντονο ελληνικό χρώμα καθώς στη συνθετική του ομάδα βρέθηκε ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ στα φωνητικά ήταν η Βικτώρια Χαλκίτη.

Για μία ακόμα χρονιά, το Ισραήλ πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση του διαγωνισμού με 343 βαθμούς. Το κομμάτι «Michelle» που ερμήνευσε ο Νόαμ Μπετάν στα εβραϊκά, αγγλικά και γαλλικά, αν και δεν ήταν από τα πλέον δημοφιλή, κατάφερε να σκαρφαλώσει ψηλά στην τελική κατάταξη εξαιτίας των 220 βαθμών που πριμοδοτήθηκε από το κοινό. Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η προσωρινή τοποθέτησή του στην κορυφή προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του διαγωνισμού. Το γεγονός αυτό, βέβαια, δεν φάνηκε να σοκάρει τον Μπετάν, αφού, όπως έγινε γνωστό, τους τελευταίους μήνες έκανε πρόβες με διάφορους περισπασμούς στην εμφάνισή του, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη ψυχραιμία.

Ακόμα κι έτσι, η κατακόρυφη αύξηση της δημοτικότητας της ισραηλινής συμμετοχής στη Γιουροβίζιον τα τελευταία χρόνια, εν μέσω πολέμου, με πολιορκητικό κριό την ψήφο του κοινού και σαφείς ενδείξεις χειραγώγησης της τελικής βαθμολογίας του διαγωνισμού, δείχνει να προκαλεί δυσφορία σε μερίδα χωρών του θεσμού.

Μετά το φετινό μποϊκοτάζ στο οποίο προχώρησαν οι Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία ως διαμαρτυρία εναντίον του μη αποκλεισμού του Ισραήλ για τη γενοκτονία που διαπίστωσαν οι ανεξάρτητοι παρατηρητές του ΟΗΕ ότι διεξάγει στη Γάζα, όλα δείχνουν ότι η EBU θα κληθεί να ανοίξει ξανά το θέμα. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Σαββάτου, δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις εκπροσώπων του βελγικού τηλεοπτικού σταθμού VRT ότι είναι απίθανο να στείλουν εκπρόσωπο καλλιτέχνη του χρόνου στη Σόφια, αν δεν υπάρξει αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η διοργανώτρια Αρχή λαμβάνει τις αποφάσεις για το ποιος παίρνει μέρος.

Μία λύση στο διαιωνιζόμενο πρόβλημα με τη χώρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να είναι η φιλοξενία της στον νέο θεσμό της Γιουροβίζιον στην Ασία που ανακοίνωσε η EBU. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ιστοσελίδων, άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ενωσης πρότειναν τη μετακίνηση σε συναντήσεις τους με τα στελέχη του δικτύου ΚΑΝ. Ωστόσο, σε συνέντευξή του ο Μάρτιν Γκριν, εκτελεστικός διευθυντής του θεσμού, απέρριψε τους ισχυρισμούς.

Η υπόλοιπη κατάταξη της βραδιάς έφερε τη Ρουμανία στην τρίτη θέση, τα φαβορί για νίκη Αυστραλία και Φινλανδία στην τέταρτη κι έκτη θέση και την Ιταλία στην πέμπτη. Η Ελλάδα, αν κι όλο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχήματα, βρισκόταν στο βάθρο των νικητών, τελικά κατετάγη δέκατη, πίσω από τις Δανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Η Κύπρος ήρθε 19η, αφού η Αντιγόνη τραγουδώντας «Jalla» συγκέντρωσε 75 βαθμούς. Η διοργανώτρια Αυστρία ήταν προτελευταία με μόλις 6 βαθμούς και σταθερά τελευταίο, στην 25η θέση, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 1 βαθμό από τις επιτροπές. Το κοινό μηδένισε επίσης τη Γερμανία που κατετάγη 23η με 12 βαθμούς και το Βέλγιο 21ο με 36 βαθμούς.