Τα φώτα ανάβουν ξανά στο Βεάκειο Θέατρο, το αγαπημένο θερινό σημείο αναφοράς του Πειραιά, που επιστρέφει δυναμικά για ακόμη ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και ξεχωριστές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα στον Σαρωνικό.

Σε μια μοναδική ατμόσφαιρα στον λόφο του Προφήτη Ηλία, το Βεάκειο δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία ανοιχτή σε όλους.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 21:00, ο Νίκος Απέργης ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, επιτυχίες και καλοκαιρινή ενέργεια, σηματοδοτώντας την επίσημη πρεμιέρα των εκδηλώσεων. Μαζί του θα εμφανιστεί η Έλενα Παπαπαναγιώτου, σε ένα μουσικό σχήμα που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στην Αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισμός στις Γειτονιές μας».

Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό

Από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκειο μεταμορφώνεται σε κέντρο πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αρχαίο δράμα, παιδικές παραγωγές, stand-up comedy και δράσεις τοπικών συλλόγων. Για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνει τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής.

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν, το εμβληματικό θέατρο του Πειραιά επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, έτοιμο να προσφέρει στο κοινό αξέχαστες στιγμές και να πρωταγωνιστήσει και φέτος στο πολιτιστικό καλοκαίρι της πόλης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα veakeiotheatre.gr.

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε:

«Το Βεάκειο Θέατρο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του Πειραιά. Είναι ένα θέατρο που κουβαλά μνήμες, στιγμές και τη ζωντανή σχέση της πόλης μας με τη μουσική, το θέατρο και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, το Βεάκειο ανοίγει τις πύλες του με στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού για όλους.

Η έναρξη των εφετινών εκδηλώσεων με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα: ότι το καλοκαίρι στον Πειραιά ανήκει σε όλους. Ότι οι δημόσιοι πολιτιστικοί χώροι μπορούν να αποτελούν τόπους συνάντησης, χαράς και δημιουργίας.

Θέλουμε το Βεάκειο να είναι ένας χώρος ανοιχτός, φιλόξενος και προσιτός, ένας τόπος συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής έκφρασης, όπου κάθε καλοκαιρινή βραδιά θα γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό.

Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι το Βεάκειο μπορεί να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να παραμένει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το θέατρο να φιλοξενεί ποιοτικές παραγωγές, σημαντικούς καλλιτέχνες και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Αττικής για τη συνεργασία στη μεγάλη συναυλία έναρξης, καθώς και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Χατζηαλέξη για τη σημαντική δουλειά και την επιμέλεια του εφετινού προγράμματος εκδηλώσεων».

Η τοποθέτηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πολιτισμού

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης ανέφερε:

«Για κάθε Πειραιώτη και Πειραιώτισσα, το καλοκαίρι σημαίνει “ραντεβού στο Βεάκειο”. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα από τα ομορφότερα θερινά θέατρα της Αττικής, με το ηλιοβασίλεμα του Προφήτη Ηλία και τη δροσιά του Σαρωνικού να αποτελούν το φυσικό μας σκηνικό.

Με οδηγό την περσινή αγάπη του κόσμου, ξεκινάμε και εφέτος με μια μεγάλη γιορτή και ανοιχτές πόρτες για όλους. Το εφετινό πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και το κλασικό, δίνει βήμα σε σημαντικές παραγωγές και ενισχύει τους δεσμούς μας με τους ανθρώπους της πόλης μας.

Καλούμε μικρούς και μεγάλους, αλλά και κάθε επισκέπτη της πόλης, να ανηφορίσουν στον λόφο του Προφήτη Ηλία, για να ζήσουμε μαζί ακόμη ένα ξεχωριστό καλοκαίρι, εκεί όπου το καλοκαίρι στον Πειραιά είναι πάντα… αλλιώς.

Καλούμε τον κόσμο να έρθει για τη θέα και να μείνει για το θέαμα!».

Πληροφορίες εισόδου για τη συναυλία έναρξης

Η είσοδος στη συναυλία του Νίκου Απέργη (2 Ιουνίου) είναι δωρεάν.

Για τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης, απαιτείται η προμήθεια δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσκλησης.

Τρόποι διάθεσης δωρεάν προσκλήσεων

Online: μέσω της πλατφόρμας more.com

Φυσικό σημείο: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 Σάββατο: 16:00 – 21:00 Κυριακή: 18:00 – 21:00

Η είσοδος στον χώρο της συναυλίας επιτρέπεται αποκλειστικά με την επίδειξη της δωρεάν πρόσκλησης. Παρακαλείται το κοινό να προμηθεύεται πρόσκληση μόνο εφόσον είναι βέβαιο ότι θα παρευρεθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές.