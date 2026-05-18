Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Τρίτης ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη, σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις αρχές.

Όπως ανέφερε ο 43χρονος, γύρω στις 10:15 το βράδυ, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους τον πλησίασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, του επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο και του άρπαξαν μια τσάντα, η οποία – κατά δήλωσή του – περιείχε 26.000 ευρώ. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από το χτύπημα.

Την προανάκριση και την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τον εντοπισμό των δραστών.