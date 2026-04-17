Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/4) στη Νάπολη, όταν ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε υποκατάστημα της τράπεζας Crédit Agricole, κρατώντας ομήρους 25 άτομα προτού διαφύγει μέσα από τούνελ.

Τρεις ένοπλοι φορώντας μάσκες διάσημων ηθοποιών μπήκαν στην τράπεζα μέσω μιας υπόγειας σήραγγας, ανοίγοντας μια τρύπα στο πάτωμα. Μέσα στην τράπεζα υπήρχαν δεκάδες άτομα.

Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο στη νότια ιταλική πόλη λίγο μετά την έναρξη της ληστείας, γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα (10:00 GMT), ενώ ισχυρές δυνάμεις της ασφάλειας έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές διαπραγματεύτηκαν με τους ληστές για περίπου δύο ώρες, μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυροσβέστες να σπάνε παράθυρα με βαριοπούλες και να βοηθούν εγκλωβισμένους να βγουν από το εσωτερικό της τράπεζας.

Μερικοί από τους ομήρους απομακρύνθηκαν ψύχραιμοι, ενώ άλλοι εμφανώς σοκαρισμένοι έκλαιγαν και αγκαλιάζονταν με συγγενείς τους. Έξι άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ δέχθηκαν ιατρική φροντίδα.

Ένας από τους ομήρους δήλωσε στην ιστοσελίδα Fanpage.it ότι οι ληστές τους είχαν κλειδώσει σε ένα δωμάτιο και, παρότι ήταν οπλισμένοι, «δεν χρησιμοποίησαν βία».

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. «Χάρη στην άμεση επέμβαση όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 13:30 χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο περιφερειακός αξιωματούχος Michele di Bari.

Στην πλατεία έξω από την τράπεζα συγκεντρώθηκε πλήθος κατοίκων και περαστικών, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν ζωντανή μετάδοση από τη σκηνή του εγκλήματος.

#Napoli Ancora in fuga gli autori della rapina in una banca al Vomero. Momenti di terrore, clienti e dipendenti in ostaggio dei malviventi che hanno forzato decine di cassette di sicurezza prima di fuggire. Il bottino ancora indefinito.@SimoneZazzera #GR1 pic.twitter.com/Dl4OJFW6zp — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 17, 2026

Η επιχείρηση της αστυνομίας και η διαφυγή των δραστών

Μέλη των ειδικών δυνάμεων των καραμπινιέρων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από την Τοσκάνη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ύστερα από αρκετές ώρες, οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο κτίριο σπάζοντας ένα παράθυρο.

Όπως μεταδίδει το BBV, ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση. Ωστόσο, όπως ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ, οι ληστές είχαν ήδη διαφύγει μέσω υπόγειας σήραγγας, πιθανόν προς το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής.

Σε βίντεο που ακολούθησε, φαίνονται καραμπινιέροι και πυροσβέστες να ερευνούν φρεάτιο κοντά στην πλατεία, ενώ το πλήθος συνέχιζε να παρακολουθεί με αγωνία.

Η Fanpage.it μετέδωσε ότι δεν ήταν ακόμη δυνατό να υπολογιστεί η αξία της λείας, καθώς οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν προσωπικές θυρίδες ασφαλείας και όχι μετρητά.