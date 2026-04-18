Ένοπλη επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε τουλάχιστον έξι θανάτους και τραυματισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χολοσίβσκι της πρωτεύουσας, όταν άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» μέσα σε σουπερμάρκετ, όπου κράτησε ομήρους. Ακολούθησε ειδική επιχείρηση για τη σύλληψή του, κατά την οποία σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους ομήρους να απομακρύνονται από το κατάστημα συνοδεία αστυνομικών.

⚡️In Kyiv, an unknown person is running with a machine gun on Demiivka. The sounds of shooting were also heard. The police are looking for the attacker. 👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/JCKLHTrAjW — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Η επιχείρηση της αστυνομίας και οι πρώτες δηλώσεις

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ο ένοπλος είχε καταφύγει μέσα στο σουπερμάρκετ, από όπου ακούγονταν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχαν νεκροί και εντός του καταστήματος, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Αρχικά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς. Ωστόσο, σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων σε πέντε.

Τι είπε ο Ζελένσκι

«Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, μόλις ανακοίνωσε ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων στο Κίεβο έχει εξουδετερωθεί. Διερευνώνται όλες οι περιστάσεις. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ατόμων. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Δέκα άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με τραύματα και ψυχικά τραύματα. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί. Αναμένουμε ταχεία διερεύνηση. Οι ερευνητές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται σε δράση. Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών και στον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας να δημοσιοποιήσουν όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση».

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

Νεότερος απολογισμός και ταυτοποίηση του δράστη

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση, η οποία εκτυλίχθηκε τόσο στον δρόμο όσο και μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος Κιέβου ανακοίνωσε πως ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε έξι, καθώς μία γυναίκα, περίπου 30 ετών, υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον ένοπλο να πυροβολεί αδιακρίτως με αυτόματο όπλο κατά περαστικών, ενώ άλλες λήψεις τον παρουσιάζουν μέσα στο κατάστημα κρατώντας το όπλο.

The attacker in Kyiv was killed during the police operation Special forces from KORD stormed the store where the suspect was holding hostages. He reportedly opened fire at the police during the operation. Negotiators had attempted to establish contact with him beforehand. The… pic.twitter.com/p6gi3aIbKQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2026

Ποιος ήταν ο δράστης

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα και εξουδετέρωσαν τον δράστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Πρόσθεσε ότι ο ένοπλος είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, ενώ οι διαπραγματευτές επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν την έφοδο.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ο δράστης ήταν 58χρονος από τη Μόσχα και χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο. Παράλληλα, ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου ήταν καταχωρημένη η κατοικία του.