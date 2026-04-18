Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Κίεβο, μετά από περιστατικό στην περιοχή Χολοσίιβσκι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίβσκι και ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου ολοκληρώθηκε καθώς σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η ανάρτηση Ζελένσκι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σήμερα σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί».

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος που είχε οχυρωθεί σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή της πρωτεύουσας σκοτώθηκε κατά την σύλληψη του.

«Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη σύλληψή του στο Κίεβο» στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί, δήλωσε ο υπουργός μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο άνδρας «είχε πάρει ομήρους και πυροβολούσε κατά της αστυνομίας» κατά τη σύλληψή του.

Κατέφυγε σε σουπερμάρκετ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ο ένοπλος είχε καταφύγει μέσα στο σουπερμάρκετ από το οποίο ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί από την ανταλλαγή πυροβολισμών και τουλάχιστον 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βλέπει στον δρόμο.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

