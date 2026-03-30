Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στο Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στην ιταλική ύπαιθρο κοντά στην Πάρμα, στις 22 Μαρτίου, όταν μια καλά οργανωμένη ομάδα τεσσάρων μασκοφόρων εισέβαλε στη βίλα και απέσπασε τρία ανεκτίμητα έργα τέχνης. Σύμφωνα με το BBC, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά.

Οι δράστες στόχευσαν συγκεκριμένα πίνακες των Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς: τα έργα Les Poissons, Still Life with Cherries και Odalisque on the Terrace αντίστοιχα.

Ο συναγερμός που ματαίωσε το σχέδιο

Παρά την ταχύτητα και την ακρίβεια της επιχείρησης, ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε, αναγκάζοντας τους ληστές να διαφύγουν πριν προλάβουν να αφαιρέσουν περισσότερα έργα. Όπως αναφέρει το ίδρυμα, η ομάδα έδειχνε απόλυτα προετοιμασμένη και φαίνεται πως είχε σχεδιάσει να συνεχίσει τη λεηλασία.

Οι δράστες εισήλθαν από την κεντρική είσοδο της λεγόμενης «Βίλας των Αριστουργημάτων» και κατευθύνθηκαν απευθείας στη Γαλλική Αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου βρίσκονταν οι πίνακες. Η διαφυγή τους έγινε σκαρφαλώνοντας τον φράχτη, σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο TGR.

Έργα ανεκτίμητης αξίας

Η συνολική αξία των κλεμμένων πινάκων εκτιμάται γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με το έργο του Ρενουάρ να ξεχωρίζει, καθώς μόνο του υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια.

Ο Ρενουάρ, εξέχων εκπρόσωπος του ιμπρεσιονισμού, δημιούργησε το Les Poissons γύρω στο 1917. Ο πίνακας του Σεζάν, που χρονολογείται περίπου στο 1890, είναι ιδιαίτερος, καθώς πρόκειται για υδατογραφία — τεχνική που χρησιμοποίησε κυρίως στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Το έργο Odalisque on the Terrace του Ματίς, του 1922, απεικονίζει δύο μορφές: μία ξαπλωμένη στο φως και μία δεύτερη να κρατά βιολί, χαρακτηριστικό δείγμα της αισθητικής του καλλιτέχνη.

Έρευνα των Αρχών

Η υπόθεση διερευνάται από τους Καραμπινιέροι και τη Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μπολόνιας. Η δημοσιοποίησή της έγινε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κοινότητα της τέχνης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κλοπές έργων τέχνης στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, που προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών υψηλού προφίλ, όπως η πρόσφατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα ιδρύθηκε το 1984, μετά τον θάνατο του συνθέτη και συλλέκτη Λουίτζι Μανιάνι, και στεγάζεται στην οικογενειακή του κατοικία. Σήμερα φιλοξενεί μία από τις πιο σημαντικές ιδιωτικές συλλογές τέχνης στην Ιταλία.