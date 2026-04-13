Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται ο περιπτεράς από το Μπαγκλαντές, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από αιματηρή επίθεση ληστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4), όταν δύο άγνωστοι πλησίασαν τον άνδρα και του ζήτησαν χρήματα. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του θύματος, εκείνος απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου», με αποτέλεσμα ο ένας από τους δράστες να τον μαχαιρώσει, πλήττοντάς τον στην αρτηρία.

Ο τραυματίας, παρά τη σοβαρή αιμορραγία, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον φίλο του, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ.. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» δήλωσε ο φίλος του, που ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο μετά το αιματηρό συμβάν.