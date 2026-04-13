Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Εξάρχεια, όταν υπάλληλος περιπτέρου τραυματίστηκε στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια ληστείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας, υπήκοος Μπαγκλαντζές, γεννηθείς το 1976, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, εφαρμόζοντας τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Το περιστατικό αποδίδεται σε απόπειρα ληστείας.

Ο υπάλληλος εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο του νοσοκομείου, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τον δράστη.