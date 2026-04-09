Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα αγόρι 17 ετών, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στο Μαρούσι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην περιοχή.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα της 8ης Απριλίου 2026, όταν ο 17χρονος βρισκόταν σε πάρκο στο Μαρούσι μαζί με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών. Ένας άγνωστος άνδρας τούς πλησίασε και, βγάζοντας μαχαίρι, απείλησε τον ανήλικο ζητώντας του να παραδώσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Ο 17χρονος αντιστάθηκε και τότε ο δράστης τον τραυμάτισε με το μαχαίρι στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι. Αμέσως μετά, ο άγνωστος εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Το τραυματισμένο παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους δύο φίλους του θύματος και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.