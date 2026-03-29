Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο Μαρούσι, όταν ένα τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αυτοκράτορος Ηρακλείου, όπου διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το παιδί να κινείται ασυνόδευτο και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και εκπρόσωποι από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα για λόγους ασφαλείας, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε η μητέρα του, 33 ετών, με καταγωγή από τη Ρωσία, η οποία συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει παρόμοιο περιστατικό και το 2025, στοιχείο που ερευνάται από τις Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.