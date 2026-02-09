Συγκλονίζει η τραγωδία στην Καλλιθέα με το κοριτσάκι 2,5 ετών που έπεσε το βράδυ της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου, σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου. Γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» έδωσαν επί 40 λεπτά μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00, ενώ το παιδί βρισκόταν στην πλατεία μαζί με τον πατέρα του, 26χρονο υπήκοο Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι φέρεται να διέφυγε της προσοχής του και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι.

Το σιντριβάνι είχε γύρω στους 30-40 πόντους νερό. Ο πατέρας δεν είχε καταλάβει που είναι το παιδί όταν μετά από 10 λεπτά άκουσε φωνές.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβη έσπευσαν να βγάλουν το παιδί από το νερό και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επιχείρησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο πριν φτάσει το ασθενοφόρο, περιπολικό της αστυνομίας μετέφερε το παιδί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κατάφεραν να το επαναφέρουν μετά από παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης.

Παρά την επιτυχή ανάνηψη, η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γονείς του, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, συνελήφθησαν και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.