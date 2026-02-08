Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 20:30 της Κυριακής στην Καλλιθέα, όπου ένα κοριτσάκι περίπου δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί ανέσυραν το παιδί και του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, μετέφεραν με περιπολικό στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, το παιδί φέρεται να διέφυγε την προσοχή του πατέρα του και να έπεσε μέσα στο συντριβάνι. Περαστικοί έσπευσαν να το ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ την ίδια στιγμή έφτασαν και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί παρουσίασε επεισόδιο εμετού κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πατέρας του παιδιού, 26χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, έχει προσαχθεί και εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.