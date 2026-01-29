Θάνατος βρέφους 7 ημερών τα ξημερώματα Τετάρτης μετά από προσπάθειες ανάνηψης στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα, όπου διαπιστώθηκε έλλειψη σφυγμού και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Οι γιατροί στο «Αγία Σοφία» προσπάθησαν επί 40 λεπτά να το επαναφέρουν χωρίς όμως επιτυχία.

Θλίψη και έντονα ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους μόλις επτά ημερών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έχοντας προηγουμένως παραληφθεί από την περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς αυτό βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων θανάτου, τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έχασε τον σφυγμό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς του παιδιού, αλλοδαποί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το νεογνό δεν είχε σφυγμό και δεν ανταποκρινόταν. Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, έως ότου κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Τόνισε, ωστόσο, ότι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής, επισημαίνοντας παράλληλα τη σοβαρότητα της κατάστασης εν μέσω της έξαρσης της γρίπης.