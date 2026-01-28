Ένα κοριτσάκι επτά ημερών έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης στην Καλλιθέα.

Το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό περίπου στις 6:00 π.μ. από τον πατέρα και τη θεία του, υπηκόους Ρουμανίας.

Το παιδί είχε τραφεί περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι συγγενείς μετέφεραν το βρέφος σε κτηνιατρείο στην λεωφόρο Συγγρού πριν το παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακομίσει στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, που διήρκεσαν περίπου 40 λεπτά, το κοριτσάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και είχε δίδυμο αδελφάκι. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, πραγματοποιήθηκε τεστ για γρίπη, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή της νόσου, το οποίο ωστόσο ήταν αρνητικό.