Βρέφος τριών μηνών κατέληξε στη Θεσσαλονίκη.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr. Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, οι γονείς έσπευσαν να ζητήσουν βοήθεια γύρω στις 10 το πρωί.

Το βρέφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έφτασε στο νοσοκομείο άσφυγμο. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περίπου 50 λεπτά προκειμένου να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Δεύτερη τραγωδία σε λίγες μέρες

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο ένα νεογέννητο βρέφος με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, το οποίο τελικά υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το βρέφος που γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/12) σε νοσοκομείο της Ρόδου, αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίζουν την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείου του Ηρακλείου.

Την Κυριακή το πρωί οργανώθηκε αεροδιακομιδή για το βρέφος το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος αμέσως μετά την άφιξή του στην Κρήτη και το μετέφερε στις μονάδες εντατικής φροντίδας.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά.