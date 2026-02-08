Δραματικές στιγμές εκτυλίχτηκαν στο βράδι της Κυριακής στο συντριβάνι της πλατείας Κύπρου στην Καλλιθέα όταν περαστικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο νερό βρισκόταν το σώμα ενός μικρού παιδιού, ακίνητο, σαν να ήταν νεκρό.

Αμέσως όρμησαν και το τράβηξαν έξω, ήταν ένα κοριτσάκι δύο ετών, και έβγαλαν όλοι τα κινητά τους για να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

Εκείνη την ώρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από την περιοχή, διαπιστώνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί, καθώς κόσμος είναι μαζεμένος δίπλα στο συντριβάνι, και τρέχνουν να δουν τι συμβαίνει.

Στο παιδάκι, που δείχνει να μην αναπνέει, που έχει μείνει πολλά λεπτά χωρίς οξυγόνο, ορμούν και κάνουν ΚΑΡΠΑ για να το επαναφέρουν ενώ ειδοποιείται και περιπολικό που φτάνει πολύ γρήγορα.

Με αναμμένη σειρήνα λόγω της κρισιμότητας του περιστατικού τρέχει και το ασθενοφόρο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ζεστάνουν το παιδί, να βγάλουν το νερό από μέσα του και να κάνουν την καρδιά του να χτυπήσει ξανά.

Το κοριτσάκι, μεταξύ ζωής και θανάτου, κάνει εμετό και οι αστυνομικοί σε συνεννοήση με τους επικεφαλής τους στο Κέντρο Επιχειρήσεων, αποφασίζουν αμέσως να γίνει μεταφορά στο νοσοκομείο με περιπολικό.

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα γιατί η έλλειψη του οξυγόνου, μπορεί να επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο περισσότερο σε ένα παιδί που βρίσκεται μόνο για 700 μέρες στη ζωή.

Το παιδί διακομίζεται στο νοσοκομείο Παίδων και οι γιατροί έχουν ετοιμαστεί να κάνουν το ακατόρθωτο.

Το κοριτσάκι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Για σχεδόν 40 λεπτά χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να το επαναφέρουν.

Η διαδικασία της ανάνηψης φαίνεται να πετυχαίνει, το κορίτσάκι κάνει ένα βήμα προς τη ζωή, και το μεταφέρουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η Αστυνομία προσήγαγε τον πατέρα του παιδιού, ένας 26χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είπε πως το κοριτσάκι διέφυγε την προσοχή του.

Στο Αστυνομικό Τμήμα, εξετάστηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

