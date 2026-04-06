Μπροστά σε μια περίεργη υπόθεση στο Μαρούσι βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από τη διπλή πτώση μιας 27χρονης γυναίκας ουκρανικής καταγωγής από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αγράφων, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, προσγειώθηκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της. Ο 29χρονος σύζυγός της, ρωσικής καταγωγής, κάλεσε ιδιωτικό ασθενοφόρο για βοήθεια.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η 27χρονη φέρεται να βγήκε ξανά στο μπαλκόνι και να έπεσε στο κενό, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση στις αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., πριν από την πτώση ακούστηκε έντονος καβγάς από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Με εντολή του εισαγγελέα, ο 29χρονος Ρώσος σύζυγος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.