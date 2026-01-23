Ένας 16χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» στο δεξί πόδι έπειτα από επίθεση τριών αγνώστων στο Άλσος Συγγρού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 και ο ανήλικος μετέβη στο νοσοκομείο «Μητέρα» για νοσηλεία.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου και οι δράστες αναζητούνται.

Ένας 16χρονος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο «Μητέρα», φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί του πόδι. Τον ανήλικο μετέφερε η μητέρα του, λίγο πριν από τις 17:00, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς, περίπου στις 13:30, ενώ βρισκόταν στο Άλσος Συγγρού, στο Μαρούσι, δέχθηκε επίθεση από τρεις άγνωστους νεαρούς. Οι δράστες φέρονται να προσπάθησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα, ενώ ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε περαστικούς, ενώ η παρουσία γονέων και κατοίκων της περιοχής κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να συνεργαστεί, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη νεανική παραβατικότητα και τη βία στους δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα περιστατικά επίθεσης με αιχμηρά αντικείμενα που εμπλέκουν ανηλίκους παρουσιάζουν αυξητική τάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση νέων και περιορισμένη εποπτεία.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η παιδική παραβατικότητα συνδέεται με κοινωνικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς παράγοντες. Έλλειψη επίβλεψης, φτώχεια, σχολικά προβλήματα, προβληματικές σχέσεις με τους γονείς ή η επιρροή από περιβάλλοντα με βία μπορούν να οδηγήσουν ανηλίκους σε παραβατική συμπεριφορά.

Το Μαρούσι, και ιδιαίτερα περιοχές όπως το Άλσος Συγγρού, αποτελεί συχνό τόπο συνάντησης παιδιών και εφήβων μετά το σχολείο και τα απογεύματα. Η αυξημένη χρήση κινητών τηλεφώνων, κοινωνικών δικτύων και ψηφιακών παιχνιδιών έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, με τους νέους να κινούνται σε πιο ανοιχτούς και μη ελεγχόμενους χώρους, γεγονός που συχνά καθιστά δύσκολη την πρόληψη περιστατικών βίας.

Η επίθεση με μαχαίρι στον 16χρονο εγείρει επίσης συζήτηση για την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων σε δημόσιους χώρους.