Τρία περιστατικά ληστειών σε βάρος παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα καταγράφηκαν ανήμερα των εορτών σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Στο Νέο Ψυχικό, γύρω στη 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Ελευθερίας, τρεις άγνωστοι απείλησαν με μαχαίρι δύο 14χρονους και τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει από τα κάλαντα.

Στο Μαρούσι, δύο άγνωστοι πλησίασαν τρεις ανήλικους και, με την απειλή χρήσης βίας, τους απέσπασαν τα χρήματα που είχαν πάνω τους.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στο Χαϊδάρι, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν δύο δράστες επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους ηλικίας 15 και 14 ετών και τους πήραν τα χρήματα, ασκώντας σωματική βία.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία, η οποία διερευνά αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.