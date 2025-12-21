Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας, με λεία 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 2025 στη Δυτική Αττική, δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 36 ετών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Η ληστεία στην Κηφισιά

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή της Κηφισιάς. Οι δύο κατηγορούμενοι, με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν από υπάλληλο εταιρείας τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ και διέφυγαν με δίκυκλο.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε άμεσα σε προανάκριση. Μέσα από ειδικές ανακριτικές πράξεις και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν ως οι υπεύθυνοι της ένοπλης ληστείας.

Ο τρόπος δράσης και τα ευρήματα

Οι κατηγορούμενοι, γνωρίζοντας ότι το θύμα μετέφερε εισπράξεις της εταιρείας, τον προσέγγισαν με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού, φορώντας κουκούλες και καπέλα. Με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν την τσάντα με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Παράλληλα, παρακολουθούσαν συστηματικά τα οχήματα που περνούσαν κοντά στις οικίες τους, θεωρώντας ότι μπορεί να ανήκαν στις Αρχές.

Το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν ανήκει στον 37χρονο κατηγορούμενο, ενώ οι πινακίδες του είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής λόγω τροχονομικής παράβασης.

Προηγούμενες συλλήψεις

Επισημαίνεται ότι ο 37χρονος, επτά ημέρες μετά τη ληστεία, αγόρασε πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλης αξίας. Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για σοβαρά αδικήματα, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

-2- συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι -2- κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 4 κλοπές οχημάτων που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.