Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026. Για τον εντοπισμό του νεαρού είχε εκδοθεί Missing Alert, ενώ η οικογένειά του ζούσε μέρες αγωνίας. Η σορός του 25χρονου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας Anubis στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συμμετείχε ενεργά στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Κοτσαύτης είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.