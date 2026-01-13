Εξαφάνιση 25χρονου στο Μαρούσι έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο 25χρονος εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου από την περιοχή του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η οργάνωση ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Την ημέρα που χάθηκε, ο 25χρονος φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι. Έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 80 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Ο ίδιος έφυγε από το σπίτι του οδηγώντας το αυτοκίνητό του, ένα γκρι Toyota Avensis με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΧ 7726.

Όποιος γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.