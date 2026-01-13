Αυτοβούλως εμφανίστηκε ο άνθρωπος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος άνδρας είπε ότι δεν έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση κι ότι αγόρασε από το κορίτσι ένα μεταχειρισμένο κινητό που είχε βάλει σε αγγελία. Στο σημείο μάλιστα που βρέθηκαν με τη Λόρα ήταν μαζί με την κόρη του και όπως είπε αγόρασε το τηλέφωνο για το παιδί του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί στου Ζωγράφου η τσάντα που είχε μαζί του το κορίτσι όταν εξαφανίστηκε εκεί, στην περιοχή δηλαδή όπου την άφησε το ταξί.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη φέρεται να έφτασε στην Αθήνα. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη 16χρονη μαζί με έναν άνδρα γύρω στα 60 και μια άλλη ανήλικη κοπέλα.

Οι αναφορές για έναν 60χρονο άντρα

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι το πρωί της περασμένης Πέμπτης συναντήθηκε με τον άνδρα αυτόν και την κοπέλα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της, στην περιοχή του Ρίου, γύρω στις 07:30 το πρωί, παίρνοντας μαζί της το διαβατήριό της. Όπως προέκυψε από τις έρευνες έχει κλείσει όλα τα social media που είχε, αλλά και τους λογαριασμούς των email της.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΡΑ Λ., 16 ΕΤΩΝ https://t.co/KTxAzEYV9C pic.twitter.com/q6pPbUzAkz — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 8, 2026

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως το κορίτσι πιεζόταν πολύ από το οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ οι κινήσεις της δείχνουν ότι πρόθεσή της ήταν να χαθεί και να μην αφήσει πίσω της ίχνη.

Η 16χρονη μετακόμισε στην Πάτρα με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία.

Άνθρωποι που τη γνωρίζουν μιλούν για ένα πολύ ήσυχο κορίτσι και άβγαλτο που δε μιλάει πολύ καλά ελληνικά.

Την ημέρα της εξαφάνισής της έφυγε όπως συνήθως για να πάει στο σχολείο την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι γονείς της έκαναν έκκληση προς τη 16χρονη να δώσει σημεία ζωής, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει μαζί της και πως αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι τους.