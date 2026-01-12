Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη φέρεται να έφτασε στην Αθήνα, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη της.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη 16χρονη μαζί με έναν άνδρα γύρω στα 60 και μια άλλη ανήλικη κοπέλα.

Οι αναφορές για έναν 60χρονο άντρα

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι το πρωί της περασμένης Πέμπτης συναντήθηκε με τον άνδρα αυτόν και την κοπέλα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της, στην περιοχή του Ρίου, γύρω στις 07:30 το πρωί, παίρνοντας μαζί της το διαβατήριό της. Όπως προέκυψε από τις έρευνες έχει κλείσει όλα τα social media που είχε, αλλά και τους λογαριασμούς των email της.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως το κορίτσι πιεζόταν πολύ από το οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ οι κινήσεις της δείχνουν ότι πρόθεσή της ήταν να χαθεί και να μην αφήσει πίσω της ίχνη.

Η 16χρονη μετακόμισε στην Πάτρα με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία.

Άνθρωποι που τη γνωρίζουν μιλούν για ένα πολύ ήσυχο κορίτσι και άβγαλτο που δε μιλάει πολύ καλά ελληνικά.

Την ημέρα της εξαφάνισής της έφυγε όπως συνήθως για να πάει στο σχολείο την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι γονείς της έκαναν έκκληση προς τη 16χρονη να δώσει σημεία ζωής, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει μαζί της και πως αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι τους.

Στο μικροσκόπιο τα social media, το κινητό και το ενεχυροδανειστήριο

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες διαπιστώθηκε πως η Λόρα είχε προχωρήσει πρόσφατα στην αγορά ενός κινητού τηλεφώνου μάρκας iPhone από συμμαθητή της. Παράλληλα, είχε εκμυστηρευτεί σε άλλη συμμαθήτριά της πως χρειαζόταν χρήματα.

Η Αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της ανήλικης σε ενεχυροδανειστήριο που βρίσκεται στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Amber Alert που εκδόθηκε η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της μια γκρι σχολική τσάντα.