Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Βόνιτσα η εξαφάνιση μίας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ αίσθηση προκαλεί, ότι μέχρι σήμερα δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό βίας είχε λάβει χώρα πριν από 5 χρόνια, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της. «Η Αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο.

Το ίδιο άτομο αναφερόμενο στο περιστατικό που κατήγγειλε η γυναίκα, είπε: «Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην Αστυνομία. Δεν ξέρω και από που ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι, να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν, δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε, θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε, ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε».

Σήμερα 8 Ιανουαρίου 2026 δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας, με τις Αρχές να στέλνουν σήμα στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες, που ανέφεραν ότι βρίσκεται εκεί. Την ίδια στιγμή, συγγενής της αγνοούμενης υποστήριξε, ότι συνομίλησε ορισμένες φορές με την γυναίκα στο Viber, με την τελευταία να της αναφέρει, πως είχε σκοπό να φύγει για μερικές μέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.