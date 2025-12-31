Οκτώ μέρες μετά την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες. Το Live News παρακολουθεί για ακόμα μια μέρα τις προσπάθειες των Αρχών να εντοπίσουν ένα σημάδι ζωής του αγνοούμενου και να αποκωδικοποιήσουν όλα όσα έκανε, πριν την εξαφάνιση.

Στο σημείωμα που βρέθηκε σε σακάκι του, ο αγνοούμενος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του και δίπλα από το καθένα τις λέξεις «σε αγαπώ». Οι δικοί του άνθρωποι πιστεύουν ότι το άφησε σκόπιμα για να το βρει η γυναίκα του.

Το ρολόι που φορούσε έδειξε πως τις τελευταίες μέρες πριν την εξαφάνιση ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα. Το τελευταίο βράδυ στο σπίτι του μάλιστα, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες, διαπιστώθηκε πως είχε ακολουθήσει και μια άλλη διαδρομή, που ερευνήθηκε από τους διασώστες εξονυχιστικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τι ήταν αυτό που είχε αποσυντονίσει τον αγνοούμενο πυροσβέστη πριν χαθούν τα ίχνη του; Οι δικοί του άνθρωποι λένε στο Live News πως δεν είχαν αντιληφθεί κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Όπως λένε, ο 45χρονος αγνοούμενος ζούσε ήρεμα το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, τα τελευταία στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως κάτι τον απασχολούσε. Κάτι τον είχε κάνει να αλλάξει.

Οι έρευνες συνεχίζονται και παραμονές της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια του αγνοούμενου πυροσβέστη αγωνιά για τον δικό της άνθρωπο.