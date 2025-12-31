Κάθε χρόνο, ορισμένες πτήσεις ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο.

Τεράστια εμπορικά αεροσκάφη, τροχοδρομούν την πρώτη μέρα κάθε νέου έτους γεμάτα επιβάτες και απογειώνονται για χώρες μακρινές, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ομως, όταν προσγειώνονται στους προορισμούς τους, ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει μαζί τους. Μοιάζει να έχει επιβραδυνθεί.

Δείχνει να έχει μείνει πίσω, στην τελευταία μέρα του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι ίδιοι οι επιβάτες, την προηγούμενη μέρα γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά στην πατρίδα τους, όμως τώρα εκεί που προσγειώθηκαν, έρχονται αντιμέτωποι με ένα κλίμα εορταστικού αναβρασμού. Είναι 31 Δεκεμβρίου και σε λίγες ώρες ετοιμάζονται να γιορτάσουν ξανά την έλευση της νέας χρονιάς που ήδη γιόρτασαν πριν κλείσει η πόρτα του αεροπλάνου πίσω τους.

Τι συμβαίνει με αυτές τις πτήσεις κάθε χρόνο; Και ποιες πτήσεις είναι αυτές;

Οι Γιαπωνέζοι έχουν πρώτοι την απάντηση.

Κάθε Πρωτοχρονιά ανήμερα, η πτήση που ξεκινά από το Τόκυο προσγείωνεται στο Λος Αντζελες το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η πτήση αναχωρεί λίγο μετά την έλευση του του νέου έτους στην Χώρα του Ανατέλλοντος Ήλιου και εκμεταλλεύομενη την διαφορά 7 ωρών με το Λος Αντζελες, προσγειώνεται αργά το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου.

Τη στιγμή δηλαδή που όλοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή.

Φαίνεται πως η Πόλη των Αγγέλων κρύβει πολλά μυστήρια.

Μόλις είχε μπει το 2025, μία πτήση που ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ, συγκεκριμένα η πτήση 880 της Cathay Pacific, έφτασε στο Λος Άντζελες στις 31 Δεκεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ. Η διάρκεια της πτήσης ήταν 12 ώρες.

Οπως θα έλεγε και ένας κοσμολόγος, ευτυχώς «με αυτές τις εξυπνάδες» δεν διαταράσσεται η νηφαλιότητα του χωροχρόνου.

Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για ένα αινιγματικό φαινόμενο, που στη αρχή του και με όρους ανθρώπινης κανονικότητας, εξηγείται απλώς από τις ζώνες ώρας και τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (IDL), η οποία εκτείνεται περίπου κατά μήκος του 180ού μεσημβρινού στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όταν κάποιος διασχίζει τη γραμμή από τη δύση προς την ανατολή, «επιστρέφει» ημερολογιακά μία ημέρα πίσω, δημιουργώντας περιπτώσεις όπου οι πτήσεις φαίνεται να προσγειώνονται πριν απογειωθούν.

Ωστόσο, δεν είναι πάντα απαραίτητο να περάσει κανείς τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας για να βιώσει αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Το 1999/2000, η Air France έδωσε στους επιβάτες της την ευκαιρία να «γιορτάσουν το νέο έτος δύο φορές» με μια ειδική πτήση του Concorde.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι στη 1 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου 2000 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης στις 11 μ.μ. της 31ης Δεκεμβρίου 1999.

Με υπερηχητική ταχύτητα

Χάρη στις υπερηχητικές του ταχύτητες, το Concorde μπορούσε να «κυνηγήσει» την προηγούμενη χρονική ζώνη και να ξεπεράσει την περιστροφή της Γης σε σχέση με την τοπική ώρα, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία στους επιβάτες του.

Αυτή είναι η αρχή του φαινόμενου. Η συνέχεια της, είναι μία μεγάλη ιστορία που γράφεται στο διηνεκές αλλά όχι από εμάς.