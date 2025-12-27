Στο κενό βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου στις Σέρρες.

Αν και υπήρξε η πληροφορία για τον εντοπισμό του ΙΧ αυτοκινήτου του από Βούλγαρους κυνηγού στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες, τελικά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όχημα που εντοπίστηκε είναι παρατημένο εδώ και καιρό στο σημείο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το άφησαν διακινητές μεταναστών λόγω βλάβης.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί στις 26/12 ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου, αν και δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι από το δικό του όχημα.

Από το μηδέν οι έρευνες

Έτσι, οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων συνεχίζονται από το μηδέν, καθώς δεν έχουν βρεθεί ίχνη του από την περασμένη Τρίτη.

Όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών κλιμακίων της ΕΜΑΚ, εθελοντών πυροσβεστών, αστυνομικών, καθώς και εθελοντικών ομάδων και φορέων της περιοχής.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον πρόεδρο Χρήστο Ράμο, μέλη της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης και ομάδες 4×4, ενώ γίνεται και χρήση drones.

Έφυγε χωρίς κινητό και λεφτά

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς όμως να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χέρι του ο διοικητής της Πυροσβεστικής φορούσε ένα smartwatch το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες των Αρχών.