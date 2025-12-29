Η εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες παραμένει μυστήριο, έξι ημέρες μετά το τελευταίο του ίχνος. Η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται, καθώς οι εντατικές έρευνες δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι διασώστες ξεκίνησαν και πάλι τις επιχειρήσεις εντοπισμού, όμως μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία. Ο έμπειρος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Γκίνης χάθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης (23 Δεκεμβρίου), όταν έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ. «Είμαστε από την πρώτη ημέρα που αγνοείται ο διοικητής με πεζοπόρα τμήματα, drones», ανέφερε διασώστρια, περιγράφοντας την έκταση της κινητοποίησης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, χωρίς να πάρει κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι ή τραπεζικές κάρτες. Μαζί του είχε μόνο το αυτοκίνητό του, με κατεύθυνση που παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με συγγενείς που μίλησαν στην εκπομπή Live News, ο Κωνσταντίνος Γκίνης δεν είχε δείξει σημάδια ανησυχίας ή προβλήματος. «Πήρε το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρουμε τίποτα», λένε χαρακτηριστικά.

Οι δικοί του περιγράφουν έναν άνθρωπο ήρεμο, που μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο είχε επανέλθει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. «Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν τον είδε κανείς», προσθέτουν με απόγνωση. Όταν πέρασαν περισσότερες από 24 ώρες χωρίς να επιστρέψει ούτε να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του, η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων. Οι έρευνες δυσκόλεψαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που εμπόδισαν τις λήψεις από αέρος τις πρώτες ημέρες.

Η μαρτυρία της μητέρας και το αδιέξοδο

Συνάδελφοι και φίλοι τον περιγράφουν ως έμπειρο πυροσβέστη και γνώστη της μορφολογίας της περιοχής, τόσο υπηρεσιακά όσο και ως περιπατητής. Η μητέρα του, συγκλονισμένη, δηλώνει: «Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο… Εγώ είμαι πολύ χάλια».

«Τα ψάχνει η Αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Τα πήραν όλα η Αστυνομία, κινητά, λάπτοπ. Όλο το βουνό το έψαξαν… Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά, το αυτοκίνητο δεν χάνεται τόσο εύκολα», προσθέτει η ίδια.

Το όχημα που εντοπίστηκε δεν ανήκει στον αγνοούμενο

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα αυτοκίνητο που έμοιαζε με εκείνο του αγνοούμενου. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκε στον Κωνσταντίνο Γκίνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ παραμονές της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια του 45χρονου πυροσβέστη εξακολουθεί να ελπίζει για ένα σημάδι ζωής από τον αγαπημένο της άνθρωπο.