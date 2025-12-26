Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο ίδιο με εκείνο του 45χρονου εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα.

Το όχημα, το οποίο βρέθηκε ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί. Η περιοχή απέχει λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε προηγουμένως εντοπιστεί εξάρτημα που ταίριαζε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του αγνοούμενου αξιωματικού.

Αξιωματικοί θα εξετάσουν αν πρόκειται για το αυτοκίνητο του αγνοούμενου συναδέλφου τους.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμβάλλουν επίσης μέλη του ΟΦΚΑΘ —δέκα εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, δύο χειριστές drone και οχήματα 4×4—, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.