Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης.

Ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και αστυνομικοί, «χτενίζουν» την περιοχή. Παράλληλα, η Γραμμή Ζωής εξέδωσε Silver Alert.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 45χρονος εθεάθη τελευταία φορά να οδηγεί το τζιπ του στα Κάτω Πορρόια, ενώ το κινητό του τηλέφωνο είχε μείνει στο σπίτι.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων, όταν διαπίστωσε ότι απουσίαζε για περισσότερες από 24 ώρες χωρίς να έχει παρουσιαστεί στην υπηρεσία του.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία, με το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε. όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί. Έχει μετωπική φαλάκρα, καστανά κοντά μαλλιά περιμετρικά της κεφαλής, καστανά μάτια, ύψος 1,76 μ. και είναι αδύνατος.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε δύο λεπτά μπουφάν σε σκούρο μπλε και πετρόλ χρώμα, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.