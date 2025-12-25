Εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης στις Σέρρες, για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, ο οποίος αγνοείται.

Η εξαφάνιση του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση από το σπίτι όπου διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται.

Tα άφησε σπίτι

Άφησε πίσω του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, αλλά πήρε μαζί του το αυτοκίνητό του.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αγνοούμενος φορούσε ένα smartwatch, το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει τις Αρχές στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινά, αγροτικά και δύσβατα σημεία.

Η Αστυνομία

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και τη συλλογή πληροφοριών.

Παρά το γεγονός ότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του.

Συντονισμένες έρευνες και εκτιμήσεις ειδικών

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, καθώς και μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του 45χρονου, ακόμη και στα πιο δύσβατα σημεία.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης δήλωσε ότι «το smartwatch θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στις έρευνες σε περίπτωση που το άτομο που το φορά έχει μοιραστεί την τοποθεσία του με συγγενείς ή άλλους που εμπιστεύεται». Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν φιλήσυχο άνθρωπο με πάθος για την υπηρεσία του.

Παράλληλα, άκαρπες παραμένουν οι προσπάθειες εντοπισμού του αυτοκινήτου του 45χρονου.

Όπως ανέφερε συγγενής του, «δεν πήρε μαζί του ούτε κινητό ούτε πορτοφόλι, μόνο το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα». Από τις 9:30 το πρωί της Δευτέρας δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή πληροφορία για τον αγνοούμενο.