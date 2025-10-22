Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών επί της οδού Α. Παπανδρέου στο Μαρούσι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Περίπου στις 00:30 ξέσπασε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Κατά την αυτοψία, οι αρχές εντόπισαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, καθώς και γκαζάκια και φυτίλια, ενδείξεις που παραπέμπουν σε εμπρηστικό μηχανισμό.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρα και οι δράστες της επίθεσης.