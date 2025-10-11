Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λ. Συγγρού (150), σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκια, στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και τμήμα του Φυτουγειονομικού ελέγχου.

H περιοχή αποκλειστεί και έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.

Από την έκρηξη εκτός από το μαύρισμα στην τοιχοποιία έσπασαν τζάμια από την εξωτερική πόρτα του κτιρίου.

Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ υπάρχουν αναφορές πως τα γκαζάκια τοποθέτησε ένα άτομο.

Εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, στον τόπο βρέθηκαν και μονάδες της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες.