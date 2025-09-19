Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Ασφάλειας Πατρών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/9) στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας, που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.