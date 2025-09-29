Τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια επί της λεωφόρου Θησέως, στην Καλλιθέα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην #Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης, της Κρατικής Ασφάλειας και κλιμακίου του ΤΕΕΜ.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα καθώς και στην είσοδο της επιχείρησης.

Oι Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης.