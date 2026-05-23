Με επίκεντρο τις αναφορές για επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου διέμεναν ανήλικοι και σπουδαστές, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, η επίθεση φέρεται να προκάλεσε «δεκάδες απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων παιδιά», ενώ υπογραμμίστηκε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε».

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο πλήγματος κατά αμάχων, καθώς «το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου αποκαλύπτει ένα μοτίβο που αψηφά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». Όπως σημειώθηκε, «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται». Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει «σχεδόν 16.000 αμάχους νεκρούς και περισσότερους από 44.000 τραυματίες», με τους πραγματικούς αριθμούς να θεωρούνται «σχεδόν βέβαιο ότι είναι πολύ υψηλότεροι».

Τονίστηκε ότι η προστασία αμάχων, μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ανθρωπιστικών εργαζομένων αποτελεί «δεσμευτική υποχρέωση για όλα τα μέρη». Επισημάνθηκε επίσης ότι «οι επιθέσεις κατά αμάχων και οι αδιάκριτες επιθέσεις απαγορεύονται αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η ανθρωπιστική διάσταση και οι επιπτώσεις στα παιδιά

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Βανέσα Φρεζίερ, Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά και στην εκπαίδευση. Αναφερόμενη στην καταγγελλόμενη επίθεση στο Σταρομπίλσκ, ανέφερε ότι φέρεται να σκοτώθηκαν και να τραυματίστηκαν «αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά», διευκρινίζοντας πως ο ΟΗΕ «δεν έχει πρόσβαση στην περιοχή» και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες.

Καταδίκασε «όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών», τονίζοντας ότι «οι άμαχοι, τα παιδιά, το ανθρωπιστικό προσωπικό και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα — συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων — δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο». Όπως είπε, «η προστασία των παιδιών πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα» και «τα σπίτια τους, οι αίθουσες διδασκαλίας τους και το μέλλον τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες».

Η θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Ελλάδα επανέλαβε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανάγκη για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «η ώρα για μια συνολική και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός έχει καθυστερήσει προ πολλού».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, δήλωσε ότι η καταγγελλόμενη επίθεση στη φοιτητική εστία στην προσωρινά κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ συνιστά «άλλη μία έντονη υπενθύμιση της ανάγκης να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος». Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να επιτρέψει την πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΗΕ στην περιοχή.

Η κ. Μπαλτά υπενθύμισε ότι, «κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε «σχεδόν 16.000 αμάχους στην Ουκρανία» και έχει τραυματίσει «περισσότερους από 44.000», αριθμοί που «αυξάνονται μέρα με τη μέρα».

Τόνισε ότι «η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις είναι αδιαπραγμάτευτη» και ότι «η συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν είναι προαιρετική». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα παιδιά, σημειώνοντας ότι «σχεδόν 800 παιδιά από την Ουκρανία έχουν σκοτωθεί», «σχεδόν 2.800 έχουν τραυματιστεί» και «χιλιάδες ακόμη έχουν εκτοπιστεί και μεταφερθεί διά της βίας στη Ρωσία».

Αλληλεγγύη προς τη Λετονία και έκκληση για ειρήνη

Η Ελλάδα εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη προς τη Λετονία ως κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας ότι οι πρόσφατες απειλές κατά της χώρας «δεν είναι ούτε βοηθητικές ούτε συμβάλλουν σε μια ειρηνική διευθέτηση». Επιπλέον, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η διάχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, η ελληνική αντιπροσωπεία καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο κάθε εσκεμμένη επίθεση κατά αμάχων και μη στρατιωτικών αντικειμένων». Επανέλαβε την έκκληση για «σίγαση των όπλων, επανέναρξη του διαλόγου και της διπλωματίας» και για «μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.